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15 мая 2021, 11:38 94

Зеленский переназначил двух голов РГА в Одесской области

15 мая 2021, 11:38 94
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Речь идет о руководителях Березовской и Подольской РГА
Речь идет о руководителях Березовской и Подольской РГА
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский переназначил двух председателей районных государственных администраций в Одесской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, пишет RegioNews.

В частности, Зеленский уволил Виталия Лабуша с должности председателя Балтской районной государственной администрации Одесской области и назначил его председателем Березовской РГА.

Также президент переназначил Михаила Лазаренко руководителем Подольской райгосадминистрации Одесской области.

Напомним, на днях Зеленский назначил нового главу Болградской РГА Одесской области.

Украина Владимир Зеленский Одесса президент Одесская область

 
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