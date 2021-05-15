Зеленский переназначил двух голов РГА в Одесской области
Речь идет о руководителях Березовской и Подольской РГА
Речь идет о руководителях Березовской и Подольской РГА
Президент Владимир Зеленский переназначил двух председателей районных государственных администраций в Одесской области.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, пишет RegioNews.
В частности, Зеленский уволил Виталия Лабуша с должности председателя Балтской районной государственной администрации Одесской области и назначил его председателем Березовской РГА.
Также президент переназначил Михаила Лазаренко руководителем Подольской райгосадминистрации Одесской области.
Напомним, на днях Зеленский назначил нового главу Болградской РГА Одесской области.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция