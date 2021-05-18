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18 мая 2021, 11:49 127

Руководителя Нацакадемии аграрных наук повторно отстранили

18 мая 2021, 11:49 127
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Фото из открытых источников
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Суд повторно отстранил руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала от занимаемой должности

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, решение будет действовать до 8 июля.

Известно, что Гадзала подозревают в получении взятки. Отмечается, что чиновник якобы содействовал назначению на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. Зато новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также Гадзала способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и последующей передаче соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" – элитный внедорожник.

Напомним, что в декабре 2020 года Гадзале уже сообщали о подозрении.

Украина полиция следствие должность Академия

 
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