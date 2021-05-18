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18 травня 2021, 11:49 30

Керівника Нацакадемії аграрних наук повторно відсторонили

18 травня 2021, 11:49 30
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Фото з відкритих джерел
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Суд повторно відсторонив керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала від займаної посади

Як пише RegioNews з посиланням на прес-службу Нацполіції, рішення діятиме до 8 липня.

Відомо, що Гадзала підозрюють в отриманні хабаря. Наголошується, що посадовець нібито сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також Гадзала сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Гадзалі вже повідомляли про підозру.

Україна поліція слідство посада Академия

 
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