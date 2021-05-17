Рада в четверг вне очереди рассмотрит законы из программы МВФ - Арахамия

То есть в четверг будет две внеочередных сессии

То есть в четверг будет две внеочередных сессии

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Верховная Рада в четверг планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге после заседания фракции, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия (заседание – ред.). В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и "МВФ", - сказал Арахамия.

При этом он уточнил, что планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".

Также он добавил, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией Украины закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Как сообщалось сегодня, Корниенко заявил, что внеочередное заседание Рады может состояться 20 мая. Окончательная повестка дня заседания еще не сформирована.