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17 мая 2021, 22:19 20

Рада в четверг вне очереди рассмотрит законы из программы МВФ - Арахамия

17 мая 2021, 22:19 20
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То есть в четверг будет две внеочередных сессии
То есть в четверг будет две внеочередных сессии
Фото из открытых источников
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Верховная Рада в четверг планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге после заседания фракции, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия (заседание – ред.). В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и "МВФ", - сказал Арахамия.

При этом он уточнил, что планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".

Также он добавил, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией Украины закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Как сообщалось сегодня, Корниенко заявил, что внеочередное заседание Рады может состояться 20 мая. Окончательная повестка дня заседания еще не сформирована.

Давид Арахамия МВФ Верховная Рада сессия внеочередное

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