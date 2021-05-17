08:59  17 травня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
18:06  17 травня
У Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні
17:38  17 травня
За добу в зоні ООС окупанти здійснили два обстріли – штаб
UA | RU
UA | RU
17 травня 2021, 22:19

Рада в четвер позачергово за ініціативою президента розгляне закони з програми МВФ і макрофіну ЄС – Арахамія

17 травня 2021, 22:19
Читайте также на русском языке
Тобто в четвер буде дві позачергових сесії
Тобто в четвер буде дві позачергових сесії
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада в четвер планує провести позачергове засідання для розгляду питань з приводу отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу після засідання фракції, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія (засідання – ред.). До неї увійдуть 10 законів - так звані "макрофін" і "МВФ", - сказав Арахамія.

При цьому він уточнив, що планується "в першому читанні всі пройти, половину - в другому, і все, що ми залишимо на потім, буде на першому тижні червня".

Також він додав, що в п'ятницю, 21 травня, Рада зможе розглянути нову редакцію законопроекту про проведення у відповідність з Конституцією України закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Як повідомлялося сьогодні, Корнієнко заявив, що позачергове засідання Ради може відбутися 20 травня. Остаточний порядок денний засідання ще не сформовано.

Давид Арахамія МВФ Верховна Рада сесія позачергове

Фракція "Слуг народу" погодила призначення Ляшка міністром охорони здоров’я
17 травня 2021, 21:28
У пятницю Шмигаль відповість на запитання Ради
17 травня 2021, 16:45
Рада збереться на позачергове засідання для звільнення трьох міністрів
17 травня 2021, 12:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram