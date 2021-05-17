Рада в четвер позачергово за ініціативою президента розгляне закони з програми МВФ і макрофіну ЄС – Арахамія

Тобто в четвер буде дві позачергових сесії

Тобто в четвер буде дві позачергових сесії

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Верховна Рада в четвер планує провести позачергове засідання для розгляду питань з приводу отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу після засідання фракції, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія (засідання – ред.). До неї увійдуть 10 законів - так звані "макрофін" і "МВФ", - сказав Арахамія.

При цьому він уточнив, що планується "в першому читанні всі пройти, половину - в другому, і все, що ми залишимо на потім, буде на першому тижні червня".

Також він додав, що в п'ятницю, 21 травня, Рада зможе розглянути нову редакцію законопроекту про проведення у відповідність з Конституцією України закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Як повідомлялося сьогодні, Корнієнко заявив, що позачергове засідання Ради може відбутися 20 травня. Остаточний порядок денний засідання ще не сформовано.