В Ровенской РГА из-за долгов отключили воду: чиновники ходят в туалет в кафе

Долг за использованную воду составляет 138 тысяч гривен

Долг за использованную воду составляет 138 тысяч гривен

Фото из открытых источников

В здании Ровенской районной государственной администрации отключили водоснабжение из-за долгов. Из-за этого полтысячи чиновников не могут попасть в туалет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Отмечается, что в здании на первом этаже все туалеты закрыли, поэтому работники вынуждены ходить в туалет в кафе, которое находится рядом.

Как пояснил директор "Ровнооблводоканала" Николай Ткачук, компания не имела другого выхода, ведь долг за использованную воду составил 138 тысяч гривен. За полгода райсовет, на чьем балансе здание, не заплатил ни разу.

"В пятницу (7 мая, - ред.) после получения предупреждения частично погасили долг - заплатили 18 тысяч, но этого недостаточно. Соответственно в пятницу провели предупреждение, сегодня отключили", - сказал Ткачук.

Сейчас РГА и водоканал договариваются, как решить проблему. Пока в ведомстве ищут выход из ситуации, в водоканале заявили, что без денег водоснабжение не восстановят.

Напомним, ранее сообщалось, что в одесской больнице разоблачили коррупционную схему - чиновники брали деньги за "бесплатные" операции.