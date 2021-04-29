На Черкасщине поймали на взятке руководство регионального отделения Фонда госимущества

Чиновник требовал взятки за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

Чиновник требовал взятки за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему, организованную заместителем начальника регионального отделения Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ. Чиновник требовал взятки за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за деньги гарантировал коммерсанту победу в аукционах и беспрепятственное получение в аренду помещений для предпринимательской деятельности. Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете после получения взятки. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".

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