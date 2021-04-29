На Черкасщине поймали на взятке руководство регионального отделения Фонда госимущества
Служба безопасности разоблачила коррупционную схему, организованную заместителем начальника регионального отделения Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник требовал взятки за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за деньги гарантировал коммерсанту победу в аукционах и беспрепятственное получение в аренду помещений для предпринимательской деятельности.
Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете после получения взятки.
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".