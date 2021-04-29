09:12  29 апреля
В Украине почти 12 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине
10:52  29 апреля
Пасха-2021: социологи рассказали, как украинцы будут проводить праздник
08:51  29 апреля
За сутки 15 нарушений: оккупанты применяют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2021, 10:57 314

На Черкасщине поймали на взятке руководство регионального отделения Фонда госимущества

29 апреля 2021, 10:57 314
Читайте також українською мовою
Чиновник требовал взятки за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
Чиновник требовал взятки за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему, организованную заместителем начальника регионального отделения Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал взятки за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за деньги гарантировал коммерсанту победу в аукционах и беспрепятственное получение в аренду помещений для предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете после получения взятки.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов".

Украина взятка Верховная Рада Министерство Минэнерго

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram