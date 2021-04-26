Рада соберется на два внеочередных заседания - Разумков

На заседаниях планируют рассмотреть 14 вопросов

На заседаниях планируют рассмотреть 14 вопросов

Фото: из открытых источников

Спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что кроме очередных, завтра должны состояться два внеочередных заседания.

Об этом Разумков рассказал в ходе заседания согласительного совета, передает RegioNews.

Есть две инициативы, уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания. И мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания количеством вопросов 14", - заявил он.

Он добавил, что могут быть также дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям и призвал формировать повестку дня внеочередных в соответствии с потребностями общества.

Отмечается, что на одном из внеочередных должны рассмотреть кандидатуру нового главы Министерства энергетики.

Как сообщалось, стало известно, когда Рада может провести новые внеочередные заседания. На одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенка главой Министерства энергетики.