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23 квітня 2021, 15:31 441

СБУ блокувала вивезення з України обладнання військового флоту

23 квітня 2021, 15:31 441
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Зловмисники підробили документацію і вказали неправдиві дані про вантаж
Зловмисники підробили документацію і вказали неправдиві дані про вантаж
Фото: СБУ
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У Миколаївській області працівники Служби безпеки України зупинили незаконне вивезення за кордон обладнання, яке призначалося для військових кораблів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники планували продати іноземним замовникам агрегати для військових кораблів під виглядом цивільної продукції.

Оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проектуванні і виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити за кордон”, - йдеться в повідомленні.

Вони підробили супровідну документацію і вказали неправдиві дані про сферу використання вантажу. Працівники СБУ затримали продукцію подвійного призначення на митному посту.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам та учасникам протиправної діяльності”, - додали в відомстві.

Нагадаємо, СБУ "накрила" міжрегіональне наркоугрупування: вилучено "товару" на 2 мільйони.

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