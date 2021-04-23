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23 апреля 2021, 14:34 375

СБУ "накрыла" межрегиональную наркогруппировку: изъято "товара" на 2 миллиона

23 апреля 2021, 14:34 375
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В течение месяца группа производила и реализовывала почти 2 килограмма наркотиков
В течение месяца группа производила и реализовывала почти 2 килограмма наркотиков
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегионального наркогруппировки. Участники сбывали наркотики в Донецкой и Луганской областях и контрабандой через РФ переправляли на временно оккупированные территории.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Наркобизнес организовали пятеро жителей Донецкой и Черкасской областей и оккупированного Сорокиного. "Товар" они изготавливали самостоятельно, а также закупали у сообщников. Клиентов искали через анонимные Телеграмм-каналы, сбывали через частный почтовый сервис и сеть "закладок", - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали 3 эпизода сбыта метадона и контрабандное перемещение психотропа через таможенную границу Украины.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли более двух килограммов наркотического вещества; 83 свертки с метадоном, готовых к реализации; оборудование для упаковки психотропов, общая стоимость которого составляет почти 2 млн грн.

Организатору и одному из участников группы следователи СБУ сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Донецкой области задержали группу наркоторговцев с товаром на 5 млн.

РФ СБУ наркотики оккупанты соцсети

 
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