08:59  14 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
10:46  14 апреля
Ликвидация ОАСК: в суде считают решение Зеленского попыткой перехода на внешнее управление
08:11  14 апреля
На Донбассе обострение: погиб военнослужащий, трое бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2021, 10:46 641

Ликвидация ОАСК: в суде считают решение Зеленского попыткой перехода на внешнее управление

14 апреля 2021, 10:46 641
Читайте також українською мовою
Сейчас текст проекта закона о ликвидации ОАСК не известен
Сейчас текст проекта закона о ликвидации ОАСК не известен
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Окружном административном суде Киева заявили, что продолжают свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тысяч дел и материалов. Также в ОАСК уверены, что новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, направлена не на создание независимой судебной власти, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

Мы продолжаем свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тыс. дел и материалов, которые "сами себя не рассмотрят", - говорится в заявлении.

В ОАСК обратили внимание, что баланс доверия-недоверия к местным судам составляет -48,5%. При этом аналогичный показатель для государственного аппарата, Верховной Рады, Кабинета министров, НАБУ, САП превышает -50%.

Однако, низкий рейтинг доверия к указанным социальным институтам не стал, и не может стать основанием для ликвидации указанных учреждений", - заявили в суде.

В ОАСК уверены, что многочисленные публикации о низком уровне доверия среди населения к судам, не соответствуют действительности. "Главной причиной, почему деятельность ОАСК в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что у суда есть особые полномочия, а именно - рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти", - пояснили в суде.

В админсуде отметили, что инициаторы реформы судебной системы находятся не в Украине.

"Новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена ​​не на создание независимой судебной власти в Украине, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению. На вопросах судебной реформы ежегодно паразитируют лица, потребляющие гранты, и которые, очевидно, не заинтересованы в стабильной и качественной работе судебной власти", - уверены в ОАСК.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

суд Владимир Зеленский президент Конституция оаск

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua