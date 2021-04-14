Ликвидация ОАСК: в суде считают решение Зеленского попыткой перехода на внешнее управление

Сейчас текст проекта закона о ликвидации ОАСК не известен

Сейчас текст проекта закона о ликвидации ОАСК не известен

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В Окружном административном суде Киева заявили, что продолжают свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тысяч дел и материалов. Также в ОАСК уверены, что новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, направлена не на создание независимой судебной власти, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

Мы продолжаем свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тыс. дел и материалов, которые "сами себя не рассмотрят", - говорится в заявлении.

В ОАСК обратили внимание, что баланс доверия-недоверия к местным судам составляет -48,5%. При этом аналогичный показатель для государственного аппарата, Верховной Рады, Кабинета министров, НАБУ, САП превышает -50%.

Однако, низкий рейтинг доверия к указанным социальным институтам не стал, и не может стать основанием для ликвидации указанных учреждений", - заявили в суде.

В ОАСК уверены, что многочисленные публикации о низком уровне доверия среди населения к судам, не соответствуют действительности. "Главной причиной, почему деятельность ОАСК в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что у суда есть особые полномочия, а именно - рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти", - пояснили в суде.

В админсуде отметили, что инициаторы реформы судебной системы находятся не в Украине.

"Новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена ​​не на создание независимой судебной власти в Украине, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению. На вопросах судебной реформы ежегодно паразитируют лица, потребляющие гранты, и которые, очевидно, не заинтересованы в стабильной и качественной работе судебной власти", - уверены в ОАСК.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.