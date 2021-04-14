Нескоромный утверждает, что у Зеленского есть второе гражданство. Возможно, российское?
Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный сообщил, что украинское гражданство президента Владимира Зеленского вызывает сомнение и после публичного раскрытия скандальной информации может последовать процедура импичмента.
Об этом Нескоромный сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента", - заявил он.
Нескоромный также добавил, что готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам.
Напомним, ранее бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.
15 марта стало известно, что "Вагнергейт" откладывается: Bellingcat сообщил, что сегодня не опубликует нашумевшее расследование. Ранее публикацию фильма анонсировал Дмитрий Гордон.