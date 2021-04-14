08:59  14 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
10:46  14 апреля
Ликвидация ОАСК: в суде считают решение Зеленского попыткой перехода на внешнее управление
08:11  14 апреля
На Донбассе обострение: погиб военнослужащий, трое бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2021, 09:12 65

Нескоромный утверждает, что у Зеленского есть второе гражданство. Возможно, российское?

14 апреля 2021, 09:12 65
Читайте також українською мовою
Он готов предоставить документы всем заинтересованным политсилам
Он готов предоставить документы всем заинтересованным политсилам
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный сообщил, что украинское гражданство президента Владимира Зеленского вызывает сомнение и после публичного раскрытия скандальной информации может последовать процедура импичмента.

Об этом Нескоромный сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента", - заявил он.

Нескоромный также добавил, что готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам.

Напомним, ранее бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

15 марта стало известно, что "Вагнергейт" откладывается: Bellingcat сообщил, что сегодня не опубликует нашумевшее расследование. Ранее публикацию фильма анонсировал Дмитрий Гордон.

импичмент президент гражданство скандал Дмитрий Нескромный

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua