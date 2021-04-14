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14 квітня 2021, 09:12 59

Нескоромный стверджує, що у Зеленського є друге громадянство. Можливо, російське?

14 квітня 2021, 09:12 59
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Він готовий надати документи всім зацікавленим політсилам
Він готовий надати документи всім зацікавленим політсилам
Фото: з відкритих джерел
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Колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний повідомив, що українське громадянство президента Володимира Зеленського викликає сумнів і після публічного розкриття скандальної інформації може послідувати процедура імпічменту.

Про це Нескоромний повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Колеги поділилися цікавими документами щодо громадянства нашого президента. Впевнений, що після їх публікації повинна негайно розпочатися процедура імпічменту", - заявив він.

Нескоромний також додав, що готовий надати документи зацікавленим патріотичним політичним силам.

Нагадаємо, раніше колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

15 березня стало відомо, що "Вагнергейт" відкладається: Bellingcat повідомив, що сьогодні не опублікує гучне розслідування. Раніше публікацію фільму анонсував Дмитро Гордон.

імпічмент президент громадянство скандал Дмитро Нескромний

 
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