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12 апреля 2021, 17:45 18

Рада 13 апреля проведет два внеочередных заседания: что рассмотрит

12 апреля 2021, 17:45 18
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Первое внеочередное заседание Рады назначено на 16:00, второе - на 17:30
Первое внеочередное заседание Рады назначено на 16:00, второе - на 17:30
Фото из открытых источников
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Во вторник, 13 апреля, состоится сразу три заседания Верховной Рады, два из которых - внеочередные. 

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал два проекта распоряжений, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Первое внеочередное заседание Рады назначено на 16:00. В ходе него народные депутаты рассмотрят такие вопросы:

  • проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч;
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей;
  • проект постановления об обращении в Кабинет министров о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Второе внеочередное заседание Верховной рады назначено на 17:30. Депутаты рассмотрят такие вопросы, как:

  • проект закона о внесении изменений в ЗУ "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины" относительно военного захоронения ритуала;
  • проект ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц;
  • проект ЗУ о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также будут рассмотрены другие законопроекты и постановления.

Напомним, ранее в Раде сказали, планируют ли проводить заседания онлайн.

Украина Верховная Рада нардеп законопроект парламент

 
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