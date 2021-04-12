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12 квітня 2021, 17:45 18

Рада 13 квітня проведе два позачергових засідання: що розгляне

12 квітня 2021, 17:45 18
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Перше позачергове засідання Ради призначено на 16:00, друге - на 17:30
Перше позачергове засідання Ради призначено на 16:00, друге - на 17:30
Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 13 квітня, відбудеться одразу три засідання Верховної Ради, два з яких - позачергові.

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав два проекти розпоряджень, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Перше позачергове засідання Ради призначено на 16:00. Народні депутати розглянуть такі питання:

  • проект постанови про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год;
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів;
  • проект постанови про звернення до Кабінету міністрів про вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію, тарифів на послуги з розподілу природного газу.

Друге позачергове засідання Верховної ради призначено на 17:30. Депутати розглянуть такі питання, як:

  • проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України" щодо військового ритуалу поховання;
  • проект ЗУ про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб;
  • проект ЗУ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Також будуть розглянуті інші законопроекти і постанови.

Нагадаємо, раніше у Раді сказали, чи планують проводити засідання онлайн.

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