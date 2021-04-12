Степанова пригласят на час вопросов к правительству: о чем будет докладывать

Его хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля

Его хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля

Фото: Минздрав

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

Речь идет о его доклад на часе вопросов к правительству.

"Будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать вновь господина Степанова с вопросом переработки или усовершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин... и что делается для того, чтобы увеличить доверие населения к вакцинации", - подчеркнул нардеп.

Напомним, что на этой неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания.