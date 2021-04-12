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12 апреля 2021, 12:59 200

Степанова пригласят на час вопросов к правительству: о чем будет докладывать

12 апреля 2021, 12:59 200
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Его хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля
Его хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля
Фото: Минздрав
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Главу Министерства здравоохранения Максима Степанова хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

Речь идет о его доклад на часе вопросов к правительству.

"Будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать вновь господина Степанова с вопросом переработки или усовершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин... и что делается для того, чтобы увеличить доверие населения к вакцинации", - подчеркнул нардеп.

Напомним, что на этой неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания.

Украина Верховная Рада парламент Максим Степанов Александр Корниенко

 
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