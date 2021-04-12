Степанова пригласят на час вопросов к правительству: о чем будет докладывать
Его хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля
Его хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля
Главу Министерства здравоохранения Максима Степанова хотят заслушать в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля.
Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента, пишет RegioNews.
Речь идет о его доклад на часе вопросов к правительству.
"Будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать вновь господина Степанова с вопросом переработки или усовершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин... и что делается для того, чтобы увеличить доверие населения к вакцинации", - подчеркнул нардеп.
Напомним, что на этой неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания.
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