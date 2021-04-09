В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса
Кабинет министров включил препараты "Набион" и "Набиксимолс" в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Об этом говорится в тексте постановления № 324 от 7 апреля 2021 года, опубликованной на сайте правительства, пишет RegioNews.
"Дополнить список такими позициями: "Набилон" (синтетический каннабиоид, что имитирует действие ТГК) и "Набиксимолс"(стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола)", — сказано в тексте.
В документе отмечается, что оборот психотропных веществ "Дронабилон", "Набилон" и "Набиксимолс" допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства или изготовления лекарственных средств.
Ранее сообщалось, что в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса.