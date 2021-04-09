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09 апреля 2021, 14:50 73

В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

09 апреля 2021, 14:50 73
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Оборот психотропных веществ допускается только в форме лекарственных средств
Оборот психотропных веществ допускается только в форме лекарственных средств
Фото: КМУ
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Кабинет министров включил препараты "Набион" и "Набиксимолс" в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Об этом говорится в тексте постановления № 324 от 7 апреля 2021 года, опубликованной на сайте правительства, пишет RegioNews.

"Дополнить список такими позициями: "Набилон" (синтетический каннабиоид, что имитирует действие ТГК) и "Набиксимолс"(стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола)", — сказано в тексте.

В документе отмечается, что оборот психотропных веществ "Дронабилон", "Набилон" и "Набиксимолс" допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства или изготовления лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса.

Кабмин Украина власть правительство легализация

 
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