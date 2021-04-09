В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу
Оборот психотропних речовин допускається тільки у формі лікарських засобів
Оборот психотропних речовин допускається тільки у формі лікарських засобів
Кабінет міністрів включив препарати "Набілон" і "Набіксімолс" до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Про це йдеться в тексті постанови № 324 від 7 квітня 2021 року, опублікованій на сайті уряду, пише RegioNews.
"Доповнити список такими позиціями: "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію ТГК) і "Набіксімолс"(стандартизований екстракт канабісу з однаковим змістом ТГК і каннабідіола)", — сказано в тексті.
У документі наголошується, що оборот психотропних речовин "Дронабілон", "Набілон" і "Набіксімолс" допускається тільки у формі лікарських засобів або в формі субстанцій, призначених для виробництва чи виготовлення лікарських засобів.
Раніше повідомлялося, що у Раді підтримують легалізацію медичного канабісу.
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