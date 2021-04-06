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06 квітня 2021, 15:59 377

Венедіктова обіцяє врахувати свідчення білоруського інформатора у справі Шеремета

06 квітня 2021, 15:59 377
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Генпрокурор заявила, що слідство вивчає все
Генпрокурор заявила, що слідство вивчає все
Фото з відкритих джерел
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Свідчення колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара врахують в рамках розслідування кримінальної справи про замовників убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

"Слідство враховуватиме все у своєму розслідуванні, безумовно, і ці свідчення (білоруського інформатора – ред.) також. Враховуючи те, що до справи надто багато запитань, а з появою так званого білоруського сліду - це вже міжнародна політика, ми підходитимемо до розслідування дуже ґрунтовно. Слідство вивчає все", - повідомила вона.

Венедіктова додала, що справа резонансна і з точки зору громадянської позиції, і з точки зору правоохоронних органів.

"Тому що, як ви знаєте, була справа і щодо фальсифікації матеріалів слідством. Але це була оціночна історія, яку подавала сторона захисту", - наголосила генпрокурор.

Нагадаємо, 23 березня суд продовжив арешт Антоненку ще на два місяці.

суд Україна Павло Шеремет Ірина Венедіктова Справа Шеремета

 
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