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05 апреля 2021, 11:58 449

Карантин в Николаеве: в городе образовался транспортный коллапс

05 апреля 2021, 11:58 449
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В городе общественный транспорт ходит только в час пик
В городе общественный транспорт ходит только в час пик
Фото из открытых источников
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В Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Преступности.нет".

Транспорт работает только с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Коммунальный транспорт ходит в режиме выходного дня - его меньше, чем раньше бывало в будние дни.

В то же время, службы такси повысили стоимость своих услуг. Например, если раньше можно было доехать из микрорайона Намыв (улица Озерная) до центра за 80 гривен, то сейчас это обойдется в 112 гривен.

Издание пишет, что маршрутные такси берут только пассажиров на сидячие места и только по пропускам, в связи с этим многие просто не останавливаются на многих остановках. Многих маршрутных такси нет на маршрутах, например, не вышли на линии маршруты №21 и 8.

Напомним, с 3 апреля в Николаеве городская власть решила ужесточить карантин. Транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда нужно обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В остальное время общественный транспорт не будет ходить.

Украина карантин транспорт Николаев локдаун

 
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