Терехов под выборы строит в долг мусорозавод по завышенной в 1,5 раза цене

Большую часть мусора и дальше планируют хранить на свалках

Большую часть мусора и дальше планируют хранить на свалках

Об этом идет речь в статье "Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд" , опубликованной на сайте "Regionews.ua" .

По информации издания, для строительства завода в Международном банке реконструкции и развития город Харьков взял кредит в размере 44 млн долларов (по нынешнему курсу это около 1,2 млрд грн; примерно столько же город, где нет ни одной нормальной больницы, вкинул в реконструкцию зоопарка). По состоянию на 31 января 2021 года, как отмечает издание, уже израсходовано 29,3 млн долларов – то есть более двух третей всего бюджета (66,56%). При этом основные здания нового мусороперерабатывающего завода готовы только на 30%.

В переводе на простой язык: это провал, на строительство трети завода потратили две трети всего бюджета стройки. Для выхода строительного комплекса на цокольный уровень в землю зарыли 820 млн грн", - говорится в статье.

У Терехова, как мантру, повторяют, что новый мусороперерабатывающий комплекс полностью закроет потребности областного центра, что проблема стихийных свалок будет решена раз и навсегда, однако на практике, утверждают авторы статьи, "в лучшем случае комплекс сможет перерабатывать меньше трети всего мусора, что будет принимать полигон рядом с комплексом. Значит, куча мусора в пригороде Харькова будет и дальше расти. Более того, этот полигон будет принимать всего-то до половины того, что продуцирует Харьков".

Даже по данным Терехова, половина мусора по-прежнему будет сваливаться в обычный открытый отвал при мусороперерабатывающем заводе. И за такое "решение проблемы" на харьковчан повесили 1,2 млрд грн кредита", - говорится в статье.

В Харьковском горсовете давят на подрядчиков и хотят помпезно открыть объект ко Дню города – 23 августа 2021 года. "Каким будет качество работ, если объект нужно завершить на месяц раньше срока, а на проведение 70% работ осталось 30% денег, можете предположить сами", - отмечают журналисты.

"Итак, Терехов решил далеко не уходить от традиций и продолжил пилить. Однако в этот раз он уже взялся не за бюджет города, а за кредит – пилят не с прибыли, а с убытков, как говорил классик. Безусловно, открытие нового мусороперерабатывающего комплекса Харькову втюхают, как несусветную победу. Церемония, если свалку таки достроят, будет пышной, с перерезанием ленточек, с караваем и детьми в национальных костюмах на фоне огромной мусорной кучи, которую чем-нибудь прикроют и украсят. Но цена вопроса – 1,2 млрд гривен. Хотя подобные, малой мощности, комплексы в соседней Словакии или Польше строят в полтора раза дешевле", - делает вывод издание.

Напомним, ранее Государственная экологическая инспекция в Харьковской области дала разрешение харьковскому "Коксовому заводу "Новомет" на осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сроком на 7 лет. Хотя временный мэр Харькова Игорь Терехов обещал прекратить деятельность предприятия. То есть Терехов попросту обманул харьковчан.

Также сообщалось, что несмотря на заверения и.о. мэра, отопление в Харькове подорожало. При этом харьковчане возмущены тем, что Терехов их обманул с тарифами.