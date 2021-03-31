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31 марта 2021, 18:39 159

На Житомирщине напали на депутата от "Слуги народа"

31 марта 2021, 18:39 159
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Речь идет о депутате Коростенского городского совета Андрее Недашкивском
Речь идет о депутате Коростенского городского совета Андрее Недашкивском
Фото из открытых источников
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В Житомирской области неизвестные напали на депутата от "Слуги народа" Коростенского городского совета Андрея Недашкивского.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.

Двое неизвестных в масках встретили его в подъезде дома около 8:00, применили газовый баллончик и пытались избить.

"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", — сообщили в политсиле.

Сам депутат отметил, что преступление против него совершено в связи с "принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции "Слуга народа" относительно проблемы вывоза мусора в городе".

Напомним, недавно в Запорожской области напали на приемную депутата облсовета.

Украина депутат Житомирская область депутаты Совет

 
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