На Житомирщине напали на депутата от "Слуги народа"

Речь идет о депутате Коростенского городского совета Андрее Недашкивском

Речь идет о депутате Коростенского городского совета Андрее Недашкивском

Фото из открытых источников

В Житомирской области неизвестные напали на депутата от "Слуги народа" Коростенского городского совета Андрея Недашкивского.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.

Двое неизвестных в масках встретили его в подъезде дома около 8:00, применили газовый баллончик и пытались избить.

"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", — сообщили в политсиле.

Сам депутат отметил, что преступление против него совершено в связи с "принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции "Слуга народа" относительно проблемы вывоза мусора в городе".

Напомним, недавно в Запорожской области напали на приемную депутата облсовета.