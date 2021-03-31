На Житомирщине напали на депутата от "Слуги народа"
Речь идет о депутате Коростенского городского совета Андрее Недашкивском
Речь идет о депутате Коростенского городского совета Андрее Недашкивском
В Житомирской области неизвестные напали на депутата от "Слуги народа" Коростенского городского совета Андрея Недашкивского.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.
Двое неизвестных в масках встретили его в подъезде дома около 8:00, применили газовый баллончик и пытались избить.
"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", — сообщили в политсиле.
Сам депутат отметил, что преступление против него совершено в связи с "принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции "Слуга народа" относительно проблемы вывоза мусора в городе".
Напомним, недавно в Запорожской области напали на приемную депутата облсовета.
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