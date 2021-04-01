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01 апреля 2021, 16:14 5

В Раде зарегистрировали законопроект о легализации частных армий – депутат

01 апреля 2021, 16:14 5
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Но вероятность его принятия невысокая
Но вероятность его принятия невысокая
Фото: politeka.net
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На текущем созыве Верховной Рады зарегистрирован законопроект, который должен легализовать деятельность частных военных компаний.

Об этом сказала заместительница председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

В плане законопроектных работ на текущий созыв Верховной Рады, такой законопроект есть, он зарегистрирован. Но готово ли к этому общество? Да и реализация этой идеи тоже под большим вопросом, - сказала она.

В то же время Безуглая отметила, что еще больше возникает сомнений с легализацией ЧВК, если вспомнить, что парламент оказался не готов поддержать законопроект, который регулирует оборот короткоствольного оружия и предлагает более либеральные подходы к использованию ее населением.

Поэтому, думаю, в ближайшее время закон о ЧВК мы не примем, - отметила депутат.

Как сообщалось 24 марта, СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко - из-за якобы создания ЧВК и торговли с Россией. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Верховная Рада депутат законопроект ЧВК легализация

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