Десять депутатов "Голоса" требуют съезда партии и новых выборов руководства

Заявляют, что "Голос" перестал быть собой

Заявляют, что "Голос" перестал быть собой

Фото из открытых источников

Половина депутатской фракции «Голоса» заявляют, что руководство партии нарушает принципы внутрипартийной демократии и прозрачности и монополизировало все ресурсы.

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала на своей Facebook-странице депутат Соломия Бобровская и которое подписали десять депутатов от "Голоса", передает RegioNews.

Говорят, что мы скоро перестанем быть частью "Голоса". А нам кажется, что "Голос" перестал быть собой. Ценности, которые мы декларировали во время парламентских выборов, сейчас диаметральны к действиям руководства партии, - говорится в заявлении.

Депутаты также заявляют, что не могут "закрывать глаза и игнорировать то, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов".

Когда мы пытались конструктивно решить эти разногласия – на нас началось давление. Однако мы не позволим руководству партии и фракции и дальше прятаться за нашей репутацией, принимая решения, противоречащие ценностям нашим и наших избирателей, - добавляют депутаты.

Среди претензий к руководству депутаты, в частности, отмечают "отказ руководства от защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией", отказ подписывать постановление об увольнении генпрокурора, переговоры о возможной коалиции со "Слугами народа", поддержку мемориального проекта Бабьего Яра.

Мы требуем проведения съезда и провести новые выборы руководства партии, - подытоживается в заявлении.

Заявление, кроме Бобровской, подписали Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин и Ярослав Юрчишин.

Кажуть, що ми скоро перестанемо бути частиною Голос. А нам здається, що "Голос" перестав бути собою. Цінності, які ми... Posted by Соломія Бобровська on Monday, March 29, 2021

Как сообщалось 25 февраля, глава "слуг" Корниенко заявлял, что "Слуга Народа” на данный момент не ведет переговоры с партией "Голос” о создании коалиции. Во фракции "Слуга Народа" назвали заявление "Голоса" о коалиции медіастимулированием.