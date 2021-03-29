Десять депутатів "Голосу" вимагають з’їзду партії і нових виборів керівництва

Заявляють, що "Голос" перестав бути собою

Заявляють, що "Голос" перестав бути собою

Фото з відкритих джерел

Половина депутатської фракції «Голосу» заявляють, що керівництво партії порушує принципи внутрішньопартійної демократії і прозорості і монополізувало всі ресурси.

Про це йдеться в заяві, яку оприлюднила на своїй Facebook-сторінці депутатка Соломія Бобровська і яку підписали десять депутатів від "Голосу", передає RegioNews.

Кажуть, що ми скоро перестанемо бути частиною "Голосу". А нам здається, що "Голос" перестав бути собою. Цінності, які ми декларували під час парламентських виборів, зараз діаметральні до дій керівництва партії, - йдеться в заяві.

Депутати також заявляють, що не можуть "закривати очі та ігнорувати те, що керівництво партії відійшло від демократичних та антиолігархічних принципів".

Коли ми намагались конструктивно вирішити ці розбіжності – на нас почався тиск. Проте ми не дозволимо керівництву партії та фракції й далі ховатись за нашою репутацією, ухвалюючи рішення, що суперечать цінностям нашим та наших виборців, - додають депутати.

Серед закидів до керівництва депутати, зокрема, зазначають "відмову керівництва від захисту антикорупційних органів і боротьби з корупцією", відмову підписувати постанову про звільнення генпрокурора, перемовини про можливу коаліцію зі "Слугами народу", підтримку меморіального проєкту Бабиного Яру.

Ми вимагаємо проведення з’їзду та провести нові вибори керівництва партії, - підсумовується в заяві.

Заяву, окрім Бобровської, підписали Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін і Ярослав Юрчишин.

Кажуть, що ми скоро перестанемо бути частиною Голос. А нам здається, що "Голос" перестав бути собою. Цінності, які ми... Posted by Соломія Бобровська on Monday, March 29, 2021

Як повідомлялося 25 лютого, глава "слуг" Корнієнко заявляв, що "Слуга Народу” на даний момент не веде переговори з партією "Голос” про створення коаліції. У фракції "Слуга Народу" назвали заяву "Голосу" про коаліцію медіастимулюванням.