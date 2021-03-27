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27 марта 2021, 15:32 32

Терехов борется с наркоманией только на бумаге, - "Зеркало Недели"

27 марта 2021, 15:32 32
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Отдельной статьи в городском бюджете на противодействие распространению наркомании в Харькове нет
Отдельной статьи в городском бюджете на противодействие распространению наркомании в Харькове нет
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Временно исполняющий обязанности харьковского градоначальника Игорь Терехов подписал меморандум с Национальной полицией о сотрудничестве в борьбе с наркоманией, но в городском бюджете не предусмотрели статьи расходов для этого.

Об этом говорится в материале 100 дней и.о. мэра. Харьков на сайте "ZN.UA", сообщает RegioNews.

В январе на координационном совете с министром Аваковым (во время визита четко обозначившим претензии на возвращение города в зону своего влияния) Терехов заявил об активном участии Харькова в национальной программе противодействия распространению наркомании и уже 1 февраля подписал меморандум с Нацполицией о сотрудничестве. Но отдельной статьи для борьбы с наркоманией в бюджете нет, возможно, ее отнесли к просветительской работе в сфере медицины", - говорится в статье.

По телефону уточнить об этом у главы бюджетной комиссии Харьковского горсовета Александра Новака авторам материала не удалось. Услышав, кто звонит и по какому поводу, данный представитель городской власти Харькова от "Блока Кернеса - "Успешный Харьков" тут же бросил трубку.

Издание пишет, что вообще на харьковскую медицину в 2021 году выделено 505 млн грн. Из этой суммы 1 млн грн запланировано на информационно-методическую и просветительскую роботу. На строительство в сфере медицины выделено 50 млн, в том числе 24 млн — на строительство медучреждений.

Напомним, ранее Терехов перед выборами присвоил чужую разработку по борьбе с наркотиками.

Также сообщалось, что НАПК подозревает Терехова в коррупции на наружной рекламе в Харькове.

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наркотики Арсен Аваков Харьков Нацполиция Игорь Терехов

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