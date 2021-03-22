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22 марта 2021, 11:26 34

Депутатов "Слуги народа" не заставляют голосовать за идеологические проекты - Корниенко

22 марта 2021, 11:26 34
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Их не будут выгонять из фракции, если они будут против каких-то решений
Их не будут выгонять из фракции, если они будут против каких-то решений
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет, что депутатов партии не заставляют голосовать за идеологические проекты, поскольку более чем за полтора года совместной работы депутаты монобольшинство уже в определенной мере "притерлись" друг к другу и каждый понимает, чего можно ждать от каждого.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

Никто не будет заставлять депутатов, которые явно не поддерживают какие-то идеологические решения, вроде постановления о Революции достоинства, голосовать за это, никто не будет их выгонять из фракции", - сказал Корниенко.

Но он подчеркнул, что точно так же эти же депутаты должны быть готовы, что "их инициативы в другую сторону, например, по языку, во фракции не будут поддерживать".

Напомним, ранее народный депутат Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на обвинения Александра Дубинского в том, что Офис президента заставлял его публично раскручивать историю с публикацией "пленок Деркача".

Слуга народа партия фракция Александр Корниенко решение

 
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