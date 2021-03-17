Боевики за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

В результате обстрела, боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ

В результате обстрела, боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Вооруженные формирования боевиков игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Также сообщается, что боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В то же время в пригороде Авдеевки и Лебединского боевики обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции сил ООС с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 16 марта было зафиксировано 7 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.