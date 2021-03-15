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15 марта 2021, 15:14 8

Первая прививка против COVID-19 снижает вероятность заражения на 76% - Зеленский

15 марта 2021, 15:14 8
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Пока побочные эффекты обнаружили лишь в 0,8% случаев
Пока побочные эффекты обнаружили лишь в 0,8% случаев
Фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский заверил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%, поэтому лишь после второй дозы создается полная защита от болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать про маски даже сейчас, когда вакцинация продолжается", - отметил Зеленский.

Также глава Минздрава рассказал Зеленскому, что побочные эффекты на вакцинацию проявляются лишь в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

Напомним, в Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 2 тысяч человек.

коронавирус вакцина Минздрав президент пандемия

 
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