Первая прививка против COVID-19 снижает вероятность заражения на 76% - Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать про маски даже сейчас, когда вакцинация продолжается", - отметил Зеленский.