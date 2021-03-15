Глава Запорожской ОГА Старух назначил своего первого заместителя

Ранее Владимир Шустов работал в органах прокуратуры

Ранее Владимир Шустов работал в органах прокуратуры

Фото: zoda.gov.ua

Сегодня, 15 марта, во время совещания с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации Александр Старух представил своего первого заместителя - Владимира Шустова.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

Владимир Владимирович работал в органах прокуратуры разных уровней. Он хорошо знает наш регион и в должности первого заместителя будет помогать всем нам решать проблемные вопросы юридического характера. На сегодня их накопилось в области немало", - отметил Александр Старух.

Справка: Владимир Шустов родился в 1981 году в с. Красноармейское Новоазовского района Донецкой области. Юрист, закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". С 2003 по 2021 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры.

Напомним, 16 декабря Кабмин согласовал назначение на должность главы Запорожской ОГА Александра Старуха, на заседании правительства также согласовали увольнение председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина.

18 декабря Зеленский назначил Александра Старуха главой Запорожской ОГА.