Голова Запорізької ОДА Старух призначив свого першого заступника

Раніше Володимир Шустов працював в органах прокуратури

Раніше Володимир Шустов працював в органах прокуратури

Фото: zoda.gov.ua

Сьогодні, 15 березня, під час наради з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації Олександр Старух представив свого першого заступника - Володимира Шустова.

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт Запорізької ОДА.

Володимир Володимирович працював в органах прокуратури різних рівнів. Він добре знає наш регіон і на посаді першого заступника буде допомагати всім нам вирішувати проблемні питання юридичного характеру. На сьогодні їх накопичилось в області чимало", - відзначив Олександр Старух.

Довідка: Володимир Шустов народився у 1981 році у с. Красноармійське Новоазовського району Донецької області. Юрист, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за фахом "правознавство". З 2003 по 2021 роки працював на різних посадах в органах прокуратури.

Нагадаємо, 16 грудня Кабмін погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, на засіданні уряду також погодили звільнення голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна.

18 грудня Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької ОДА.