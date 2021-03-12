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12 марта 2021, 11:53 305

Пожар в доме престарелых в Киеве: полиция возбудила дело

12 марта 2021, 11:53 305
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Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента
Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента
Фото из открытых источников
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Столичные правоохранители выясняют обстоятельства возгорания на крыше трехэтажного пансионата в Подольском районе Киева, которое произошло 12 марта. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева, пишет RegioNews.

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Напомним, утром 12 марта в Подольском районе Киева возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди.

Украина криминал Киев пожар криминальное дело

 
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