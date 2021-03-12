Пожар в доме престарелых в Киеве: полиция возбудила дело
Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента
Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента
Столичные правоохранители выясняют обстоятельства возгорания на крыше трехэтажного пансионата в Подольском районе Киева, которое произошло 12 марта. По факту инцидента открыто уголовное производство.
Об этом сообщается на сайте полиции Киева, пишет RegioNews.
"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Напомним, утром 12 марта в Подольском районе Киева возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения