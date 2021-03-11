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11 марта 2021, 18:23 15

Во Львове упал с моста мужчина: он погиб

11 марта 2021, 18:23 15
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У него не было при себе документов
У него не было при себе документов
Рixabay
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Во Львове на улице Шафарика мужчина упал с моста и погиб.

Об этом пишет местное издание Varta1 со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую, информирует RegioNews.

"Выезжала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливается личность погибшего мужчины и все обстоятельства. Мужчине около 40-50 лет", - отметила она.

Как пишет lviv.znaj.ua, инцидент произошел на мосту через парк "Погулянка".

У мужчины не было при себе документов.

Напомним, на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.

Украина Львов мост смерти трагедия

 
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