Во Львове упал с моста мужчина: он погиб
У него не было при себе документов
У него не было при себе документов
Во Львове на улице Шафарика мужчина упал с моста и погиб.
Об этом пишет местное издание Varta1 со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую, информирует RegioNews.
"Выезжала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливается личность погибшего мужчины и все обстоятельства. Мужчине около 40-50 лет", - отметила она.
Как пишет lviv.znaj.ua, инцидент произошел на мосту через парк "Погулянка".
У мужчины не было при себе документов.
Напомним, на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.
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