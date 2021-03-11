Во Львове упал с моста мужчина: он погиб

У него не было при себе документов

У него не было при себе документов

Рixabay

Во Львове на улице Шафарика мужчина упал с моста и погиб.

Об этом пишет местное издание Varta1 со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую, информирует RegioNews. "Выезжала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливается личность погибшего мужчины и все обстоятельства. Мужчине около 40-50 лет", - отметила она. Как пишет lviv.znaj.ua, инцидент произошел на мосту через парк "Погулянка". У мужчины не было при себе документов. Напомним, на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.

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