Регионы должны делать по 10 тысяч вакцинаций в сутки и наверстать пропущенные - Степанов

Министр объяснил, почему пока не получается придерживаться плана вакцинации

Министр объяснил, почему пока не получается придерживаться плана вакцинации

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В областях нужно таки выйти на запланированную цифру в 10 тысяч прививок ежесуточно и наверстать пропущенные вакцинации.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, передает RegioNews.

Мы провели селектор с главами ОГА, потому что это их ответственность, координаторами являются директора департаментов здравоохранения. Им поставлена ​​задача, чтобы они не просто вышли на те цифры, о которых мы говорили, а наверстали то количество, которое не сделали. Я думаю, за эту неделю мы должны выйти на эти цифры", - заявил Степанов.

Он добавил, что планировалось делать до 10 тысяч вакцинаций ежесуточно еще в конце прошлой недели, 5 марта.

Причинами отставания от плана министр назвал то, что в некоторых регионах еще не полностью запустили мобильные бригады, которые уже сформированы и прошли обучение, в некоторых по разным причинам мобильная бригада отработала только одно медучреждение.

Минимальное количество вакцинаций, которое за сутки должна сделать одна мобильная бригада, составляет 80. Минздрав планирует провести первый этап вакцинации исключительно мобильными бригадами, на 22 марта запланировано выйти на число 250 тысяч человек.

Напомним, Степанов заявил, что до конца марта может быть поставка еще одной партии вакцины Covishield.