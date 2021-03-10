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10 марта 2021, 12:44 55

На Закарпатье рассказали о причинах медленной вакцинации

10 марта 2021, 12:44 55
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В области работает лишь одна мобильная бригада
В области работает лишь одна мобильная бригада
Фото: из открытых источников
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С начала вакцинации на Закарпатье сделали лишь 444 прививки - это почти антилидер в рейтинге областей по количеству прививок. По словам регионального координатора вакцинации на Закарпатье Виктории Тымчик, это произошло прежде всего из-за того, что вакцинацию в области проводит одна мобильная бригада.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По словам Тымчик, вакцинация с мобильными бригадами - несколько новый метод работы, поэтому мобильные бригады должны пройти обучение и получить сертификаты.

Сейчас только одна бригада прошла обучение по работе с вакциной AstraZeneca. Сегодня заканчивают учебу еще четыре бригады, через два дня - еще четыре. То есть до конца недели на Закарпатье будут работать 9 мобильных бригад. Соответственно, мы охватим вакцинацией большее количество заведений", - отметила она.

Каждая бригада может днем выполнить до 100 прививок. Так, за 9 марта на Закарпатье совершили 90 прививок - по мнению Тымчик, этот результат "очень радует". Когда заработают девять бригад, это позволит увеличить количество прививок за день, а также быстрее завершить введение первой дозы, считает она.

Напомним, в больнице на Буковине отказались прививаться от коронавируса 95% медиков.

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