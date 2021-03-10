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10 березня 2021, 19:43 3

Регіони мають робити по 10 тисяч вакцинацій на добу і надолужити пропущені - Степанов

10 березня 2021, 19:43 3
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Міністр пояснив, чому поки не виходить дотримуватися плану вакцинації
Міністр пояснив, чому поки не виходить дотримуватися плану вакцинації
Фото: із відкритих джерел
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У областях потрібно таки вийти на заплановану цифру у 10 тисяч щеплень щодоби і надолужити пропущені щеплення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова, передає RegioNews.

Ми провели селектор з головами ОДА, бо це їх відповідальність, координаторами є директори департаментів охорони здоров’я. Їм поставлене завдання, щоб вони не просто вийшли на ті цифри, про які ми говорили, а наверстали ту кількість, яку не зробили. Я думаю, за цей тиждень ми повинні вийти на ці цифри”, - заявив Степанов.

Він додав, що планувалося робити до 10 тисяч вакцинацій щодоби ще наприкінці минулого тижня, 5 березня.

Причинами відставання від плану міністр назвав те, що в деяких регіонах ще не повністю запустили мобільні бригади, які вже сформовані та пройшли навчання, в деяких з різних причин мобільна бригада відпрацювала тільки один медзаклад.

Мінімальна кількість вакцинацій, яку за добу має зробити одна мобільна бригада, становить 80. МОЗ планує провести перший етап вакцинації виключно мобільними бригадами, на 22 березня заплановано вийти на число 250 тисяч людей.

Нагадаємо, Степанов заявив, що до кінця березня може бути поставка ще однієї партії вакцини Covishield.

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