Иллюстративное фото

В Китае прокомментировали, что украинцы взяли в плен граждан КНР на территории Донбасса. Дипломат заявил, что следует быть более "ответственными" с заявлениями

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь намекнул, что "соответствующим сторонам" следует правильно и четко понимать роль КНР в конфликте (так Китай называет войну РФ против Украины), а не "прибегать к безответственным высказываниям". Именно так он отреагировал, когда его спросили о сообщениях украинской стороны о гражданах КНР, воюющих в составе российских оккупационных войск.

Ранее Линь Цзянь заявил, что правительство Китая уточняет с украинской стороной информацию о плененных в Донецкой области гражданах КНР. Также он отмечал, что китайское правительство всегда призывает своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, в частности - избегать участия в них.

Напомним, ранее украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух китайцев, которые воевали на стороне россиян. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это еще одно доказательство того, что Москва просто хочет затягивать боевые действия. Президент Украины также говорил, что на стороне россиян воюет не менее 150 граждан Китая.