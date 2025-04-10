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10 апреля 2025, 20:41

Певица TAYANNA чуть не погибла дома: что произошло

10 апреля 2025, 20:41
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иллюстративный фото из открытых источников
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Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под сценическим именем TAYANNA рассказала, как едва не потеряла жизнь из-за утечки угарного газа в собственном доме

Об этом артистка рассказала в Instagram, передает RegioNews.

По словам певицы, по возвращении домой певица внезапно начала чувствовать себя плохо.

"Чувствую, что у меня начинает болеть голова, пекут глаза, мне становится плохо и прям вырубаюсь. И начал звенеть индикатор газовый на счетчике", – поделилась звезда.

Женщина вызвала аварийную службу, которая провела проверку и обнаружила опасный уровень угарного газа в квартире.

"Я вызвала службу газа, они проверили все и сказали, что в квартиру заходит угарный газ и что мы могли вообще умереть с малышом просто уже до завтра... Пожалуйста, следите, у кого газовые котлы, колонки и все остальное. Следите, чтобы все работало", – подчеркнула Ретешняк.

TAYANNA призналась, что еще с зимы чувствовала себя плохо, но думала, что причина – в стрессе или гормональном сбое. Теперь понимает: все было из-за неправильно установленной вытяжки. Поэтому артистка призвала всех, у кого дома есть газовые приборы, быть внимательными.

Напомним, 46-летняя Оля Полякова дебютировала на обложке апрельского номера мужского глянца Playboy.

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