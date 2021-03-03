В Раде хотят ввести уголовное наказание за ложь в декларации

Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами

Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами

Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой деятельности поддержал принятие законопроекта президента о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно уголовного наказания за внесение недостоверных сведений в декларацию.

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета сегодня, 3 марта, передает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо".

Такое решение поддержали 15 нардепов, 2 — воздержались.

Зеленский предлагает изменить статью 366-2 УК (декларирования недостоверной информации).

Предлагается увеличить штрафы для тех, кто не подал декларацию, или солгал в ней. Кроме того, президент предлагает наказывать лишением свободы и тех, кто забыл подать декларацию. Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами.

В частности, одним из наказаний за умышленное внесение недостоверных сведений в декларации может стать "ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — на срок до 3 лет" или штраф.

За умышленное непредставление декларации также предлагают наказывать штрафом или "лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет".

Напомним, реестр коррупционеров за месяц пополнился почти на пол тысячи лиц.