В Раде хотят ввести уголовное наказание за ложь в декларации
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой деятельности поддержал принятие законопроекта президента о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно уголовного наказания за внесение недостоверных сведений в декларацию.
Соответствующее решение было принято на заседании Комитета сегодня, 3 марта, передает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо".
Такое решение поддержали 15 нардепов, 2 — воздержались.
Зеленский предлагает изменить статью 366-2 УК (декларирования недостоверной информации).
Предлагается увеличить штрафы для тех, кто не подал декларацию, или солгал в ней. Кроме того, президент предлагает наказывать лишением свободы и тех, кто забыл подать декларацию. Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами.
В частности, одним из наказаний за умышленное внесение недостоверных сведений в декларации может стать "ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — на срок до 3 лет" или штраф.
За умышленное непредставление декларации также предлагают наказывать штрафом или "лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет".
Напомним, реестр коррупционеров за месяц пополнился почти на пол тысячи лиц.