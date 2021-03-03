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03 марта 2021, 18:24 42

В Раде хотят ввести уголовное наказание за ложь в декларации

03 марта 2021, 18:24 42
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Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами
Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами
Фото из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой деятельности поддержал принятие законопроекта президента о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно уголовного наказания за внесение недостоверных сведений в декларацию.

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета сегодня, 3 марта, передает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо".

Такое решение поддержали 15 нардепов, 2 — воздержались.

Зеленский предлагает изменить статью 366-2 УК (декларирования недостоверной информации).

Предлагается увеличить штрафы для тех, кто не подал декларацию, или солгал в ней. Кроме того, президент предлагает наказывать лишением свободы и тех, кто забыл подать декларацию. Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами.

В частности, одним из наказаний за умышленное внесение недостоверных сведений в декларации может стать "ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — на срок до 3 лет" или штраф.

За умышленное непредставление декларации также предлагают наказывать штрафом или "лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет".

Напомним, реестр коррупционеров за месяц пополнился почти на пол тысячи лиц.

Украина Верховная Рада декларации парламент комитет

 
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