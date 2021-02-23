Стало известно, сколько мирных жителей погибли на Донбассе в прошлом году

Абсолютное большинство гражданских жертв было на оккупированной территории Донбасса

Абсолютное большинство гражданских жертв было на оккупированной территории Донбасса

Фото из открытых источников

В прошлом году на Донбассе погибли 8 мирных жителей и 62 гражданских получили ранения.

Об этом говорится в сообщении мониторинговой Миссии ООН по правам человека, передает RegioNews.

"В течение 2020 года наша Миссия зафиксировала 70 случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов: восемь погибших (пять женщин и трое мужчин) и 62 раненых (30 мужчин, 23 женщины, шесть девочек и три мальчика)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что абсолютное большинство гражданских жертв было на оккупированной территории Донбасса.

"87 процентов (семь погибших и 54 раненых) были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, и 13 процентов (один погибший и восемь раненых) – на территории, контролируемой Правительством", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе.