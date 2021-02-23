Стало известно, сколько мирных жителей погибли на Донбассе в прошлом году
В прошлом году на Донбассе погибли 8 мирных жителей и 62 гражданских получили ранения.
Об этом говорится в сообщении мониторинговой Миссии ООН по правам человека, передает RegioNews.
"В течение 2020 года наша Миссия зафиксировала 70 случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов: восемь погибших (пять женщин и трое мужчин) и 62 раненых (30 мужчин, 23 женщины, шесть девочек и три мальчика)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что абсолютное большинство гражданских жертв было на оккупированной территории Донбасса.
"87 процентов (семь погибших и 54 раненых) были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, и 13 процентов (один погибший и восемь раненых) – на территории, контролируемой Правительством", — говорится в сообщении.
Минулого тижня голова нашої Місії Матільда Богнер відвідала селище шахти 6/7 в Горлівці і село Сигнальне. Обидва...Posted by Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission on Tuesday, February 23, 2021
Напомним, ранее Зеленский рассказал о приоритетах децентрализации на Донбассе.