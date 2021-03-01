ДБР порушило проти Тупицького ще одну справу, на цей раз за самоправство

Справа стосується зборів Конституційного суду, під час яких зробили заяву з приводу відсторонення Тупицького від посади

Справа стосується зборів Конституційного суду, під час яких зробили заяву з приводу відсторонення Тупицького від посади

Фото: із відкритих джерел

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальну справу проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького за фактом вчинення самоправства під час засідання КСУ 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням дані Єдиного судового реєстру, передає RegioNews.

Відомо, що 12 січня Головне слідче управління ДБР відкрило кримінальну справу за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень), яка передбачає до 3 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань перевіряє всі обставини скликання зборів суддів Конституційного Суду 5 січня, під час яких розглядалася ситуація довкола відсторонення президентом Володимиром Зеленським від посади судді КСУ Олександра Тупицького.

В рамках кримінального провадження правоохоронці з'ясовують, хто конкретно і при яких обставинах готував заяву зборів суддів Конституційного суду з приводу відсторонення Тупицько.

Також ДБР отримало від суду доступ до внутрішньої документації, зокрема до стенограм та протоколів засідань.

Відомо, що Конституційний суд безуспішно оскаржував відкриття кримінального провадження в Апеляційному суді, Колегія Київського апеляційного суду відмовилася розглядати цю скаргу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.