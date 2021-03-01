ДБР порушило проти Тупицького ще одну справу, на цей раз за самоправство
Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальну справу проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького за фактом вчинення самоправства під час засідання КСУ 5 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням дані Єдиного судового реєстру, передає RegioNews.
Відомо, що 12 січня Головне слідче управління ДБР відкрило кримінальну справу за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень), яка передбачає до 3 років позбавлення волі.
Державне бюро розслідувань перевіряє всі обставини скликання зборів суддів Конституційного Суду 5 січня, під час яких розглядалася ситуація довкола відсторонення президентом Володимиром Зеленським від посади судді КСУ Олександра Тупицького.
В рамках кримінального провадження правоохоронці з'ясовують, хто конкретно і при яких обставинах готував заяву зборів суддів Конституційного суду з приводу відсторонення Тупицько.
Також ДБР отримало від суду доступ до внутрішньої документації, зокрема до стенограм та протоколів засідань.
Відомо, що Конституційний суд безуспішно оскаржував відкриття кримінального провадження в Апеляційному суді, Колегія Київського апеляційного суду відмовилася розглядати цю скаргу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.