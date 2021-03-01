Парламент может собраться на внеочередное заседание: что рассмотрят

Планируется рассмотрение законов относительно тарифной политики

Планируется рассмотрение законов относительно тарифной политики

Фото: УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть законы о тарифной политике на внеочередном заседании. При этом нардепы отказались включить их в повестку дня на этой неделе.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

"Вопрос, который волнует украинцев, связанный с жилищно-коммунальным сектором. В том числе и тарифные проблемы, которые сегодня волнуют людей. Знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний неделе", - сказал глава парламента.

Разумков поставил на голосование вопрос о включении соответствующих проектов в повестку дня на этой неделе. Однако предложение не набрало большинства голосов участников согласительного совета.

Он подчеркнул, что данные законопроекты предлагается вынести на внеочередное заседание ВР, и народным депутатам уже выданы соответствующие подписные листы.

Напомним, ранее "Нафтогаз" увеличил тарифы на газ для производителей тепла.