Парламент может собраться на внеочередное заседание: что рассмотрят
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть законы о тарифной политике на внеочередном заседании. При этом нардепы отказались включить их в повестку дня на этой неделе.
Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.
"Вопрос, который волнует украинцев, связанный с жилищно-коммунальным сектором. В том числе и тарифные проблемы, которые сегодня волнуют людей. Знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний неделе", - сказал глава парламента.
Разумков поставил на голосование вопрос о включении соответствующих проектов в повестку дня на этой неделе. Однако предложение не набрало большинства голосов участников согласительного совета.
Он подчеркнул, что данные законопроекты предлагается вынести на внеочередное заседание ВР, и народным депутатам уже выданы соответствующие подписные листы.
Напомним, ранее "Нафтогаз" увеличил тарифы на газ для производителей тепла.