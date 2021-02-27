Не більше двох термінів: нардепам хочуть обмежити тривалість повноважень

У РНБО вважають, що за два терміни можливо "показати себе суспільству"

У РНБО вважають, що за два терміни можливо "показати себе суспільству"

Фото: з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що політичне керівництво країни розглядає можливість обмеження максимальної тривалості повноважень народних депутатів. Ці повноваження можуть обмежити двома термінами.

Як передає RegioNews, про це Данілов повідомив під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два строки максимально відпрацював і покажи себе суспільству", - зазначив Данілов.

За його словами, в Україні поширена практика, коли у Верховній Раді роками знаходяться одні й ті ж люди.

У нас якщо у п'яти політичних партіях не побував, - це вже не політик", - додав Данілов.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) збереться на чергове засідання через два тижні.

РНБО введе санкції проти ексглави СБУ Якименка та ще дев'яти військових. Вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.

Також Рада нацбезпеки і оборони розглянула питання подвійного громадянства в Україні.