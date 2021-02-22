В Ивано-Франковской области на "ковидных" блокпостах будут работать студенты-медики
На 16 блокпостах вокруг Ивано-Франковской области, которые установили из-за вспышки коронавируса, будут работать студенты медицинского университета.
Об этом сообщает Ивано-Франковская областная государственная администрация, передает RegioNews.
В ОГА рассказали, что глава администрации Андрей Бойчук встретился со студентами Ивано-Франковского национального медицинского университета, которые будут привлекаться к работе на карантинных пунктах.
Они будут проводить температурный скрининг и предварительный медицинский осмотр водителей и пассажиров.
Наряду с действиями власти по увеличению койко-мест, по обеспечению медицинских учреждений кислородными точками и медикаментами, не менее важно поведение каждого человека. Ведь соблюдение карантина, просветительская работа, приобщение к инициативам, направленным на борьбу с распространением коронавируса, помогут сохранить жизнь и здоровье наших близких", - заявил Бойчук.
Напомним, 17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.
20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.