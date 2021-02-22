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22 февраля 2021, 11:41 102

В Ивано-Франковской области на "ковидных" блокпостах будут работать студенты-медики

22 февраля 2021, 11:41 102
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Они будут проверять температуру у водителей и пассажиров
Они будут проверять температуру у водителей и пассажиров
Фото: Нацполиция
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На 16 блокпостах вокруг Ивано-Франковской области, которые установили из-за вспышки коронавируса, будут работать студенты медицинского университета.

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная государственная администрация, передает RegioNews.

В ОГА рассказали, что глава администрации Андрей Бойчук встретился со студентами Ивано-Франковского национального медицинского университета, которые будут привлекаться к работе на карантинных пунктах.

Они будут проводить температурный скрининг и предварительный медицинский осмотр водителей и пассажиров.

Наряду с действиями власти по увеличению койко-мест, по обеспечению медицинских учреждений кислородными точками и медикаментами, не менее важно поведение каждого человека. Ведь соблюдение карантина, просветительская работа, приобщение к инициативам, направленным на борьбу с распространением коронавируса, помогут сохранить жизнь и здоровье наших близких", - заявил Бойчук.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

коронавирус Ивано-Франковск студент ОГА блокпост

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