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22 февраля 2021, 10:29 149

В Минздраве договорились о поставке дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax

22 февраля 2021, 10:29 149
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Общий объем вакцин NovaVax, который получит страна составляет 15 млн
Общий объем вакцин NovaVax, который получит страна составляет 15 млн
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что производитель американской вакцины от коронавируса Novavax, индийский завод Serum Institut, подтвердил увеличение количества доз вакцины до 5 млн для поставки в Украину.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Успешно завершены переговоры по увеличению поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - заверил Степанов.

Общий объем вакцин NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 млн доз.

По словам министра, начало поставки вакцин компании NovaVax запланировано, на начало июля 2021 года.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca уже едут в Украину из Индии.

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