08:59  22 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 3206 новых случаев
16:39  21 февраля
Все желающие получат бесплатную вакцину от коронавируса - Ляшко
08:11  22 февраля
Боевых потерь нет: в штабе ООС отчитались за обстановку на Донбассе
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2021, 09:44 489

На Прикарпатье введены новые карантинные ограничения: список

22 февраля 2021, 09:44 489
Читайте також українською мовою
Новые ограничения будут действовать не менее недели
Новые ограничения будут действовать не менее недели
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области введена "красная зона" карантина, а также новые карантинные ограничения, которые вступили в силу с 22 февраля.

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook городской глава Руслан Марцинкив.

Жесткие ограничения вводятся как минимум на неделю - с 22 по 28 февраля. Среди них:

  • Заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.
  • Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
  • Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
  • Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Отмечается, что разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

коронавирус карантин Ивано-Франковск Ограничение зона

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram