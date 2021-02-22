На Прикарпатье введены новые карантинные ограничения: список
Новые ограничения будут действовать не менее недели
Новые ограничения будут действовать не менее недели
В Ивано-Франковской области введена "красная зона" карантина, а также новые карантинные ограничения, которые вступили в силу с 22 февраля.
Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook городской глава Руслан Марцинкив.
Жесткие ограничения вводятся как минимум на неделю - с 22 по 28 февраля. Среди них:
- Заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Отмечается, что разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
Напомним, 17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.
20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.
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