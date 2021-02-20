Марченко рассказала, как трудоустроила Зеленского на "1+1"

Она также заявила, что идет в политику

Она также заявила, что идет в политику

Фото из открытых источников

Об этом она сообщила в видеообращении, пишет RegioNews.

"Сложно комментировать депрессивное и глупое решение нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался. Когда однажды летом, со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве", - рассказала Марченко.

Она добавила, что благодаря ей в конце 2003 года шоу Зеленского начало выходить на канале "1+1". Марченко также заявила, что ее семья - "это будущее Украины".

"Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Опозиційна платформа - За життя", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония", - сказала она.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Также СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.