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20 февраля 2021, 16:08 12

Марченко рассказала, как трудоустроила Зеленского на "1+1"

20 февраля 2021, 16:08 12
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Она также заявила, что идет в политику
Она также заявила, что идет в политику
Фото из открытых источников
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Жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала, как устроила когда-то Владимира Зеленского на телеканал "1+1".

Об этом она сообщила в видеообращении, пишет RegioNews.

"Сложно комментировать депрессивное и глупое решение нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался. Когда однажды летом, со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве", - рассказала Марченко.

Она добавила, что благодаря ей в конце 2003 года шоу Зеленского начало выходить на канале "1+1". Марченко также заявила, что ее семья - "это будущее Украины".

"Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Опозиційна платформа - За життя", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония", - сказала она.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Также СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

Украина политика ОПЗЖ президент Оксана Марченко

 
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