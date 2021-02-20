Марченко розповіла, як працевлаштувала Зеленського на "1+1"

Вона також заявила, що йде в політику

Вона також заявила, що йде в політику

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Про це вона повідомила у відеозверненні, пише RegioNews.

"Складно коментувати депресивне і дурне рішення нинішнього гаранта, який у 2003 році мені таким не здавався. Коли одного разу влітку, зі своєю численною компанією, в тому числі братами Шефырами та іншими артистами, завітав до мене додому з проханням про працевлаштування", - розповіла Марченко.

Вона додала, що завдяки їй в кінці 2003 року шоу Зеленського почало виходити на каналі "1+1". Марченко також заявила, що її сім'я - "це майбутнє України".

"Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору. Відсьогодні я вступаю в партію "Опозиційна платформа - За життя", де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня", - сказала вона.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ за фінансування тероризму.

РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". Територією України проходить 1433 км трубопроводу.