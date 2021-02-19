В ЦИК рассказали, может ли фигурантка "дела Шеремента" Кузьменко стать нардепом
В Центральной избирательной комиссии прямого ответа не предоставили, но процитировали ряд статей избирательного законодательства, относительно того, может ли баллотироваться в депутаты от "Европейской солидарности" на довыборах в Верховную Раду Юлия Кузьменко, которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.
Не может быть выдвинут кандидатом и избран народным депутатом Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке", – говорится в ответе ЦИК на запрос издания.
Как известно, Юлии Кузьменко пока не объявили приговор, и согласно статье 62 Конституции Украины она считается невиновной, пока ее вина не будет доказана. Согласно закону каждый, кто имеет право баллотироваться, делает это как самовыдвиженец, или же от определенной партии.
В соответствии с частями второй и третьей статьей 76 Конституции Украины, частей первой и четвертой статьи 9 закона "О выборах народных депутатов Украины", парламентарием может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет.
Напомним, фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду в Донецкой области.