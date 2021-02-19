В ЦИК рассказали, может ли фигурантка "дела Шеремента" Кузьменко стать нардепом

Согласно статье 62 Конституции Украины Юлия Кузьменко считается невиновной, пока ее вина не будет доказана

Согласно статье 62 Конституции Украины Юлия Кузьменко считается невиновной, пока ее вина не будет доказана

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В Центральной избирательной комиссии прямого ответа не предоставили, но процитировали ряд статей избирательного законодательства, относительно того, может ли баллотироваться в депутаты от "Европейской солидарности" на довыборах в Верховную Раду Юлия Кузьменко, которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Не может быть выдвинут кандидатом и избран народным депутатом Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке", – говорится в ответе ЦИК на запрос издания.

Как известно, Юлии Кузьменко пока не объявили приговор, и согласно статье 62 Конституции Украины она считается невиновной, пока ее вина не будет доказана. Согласно закону каждый, кто имеет право баллотироваться, делает это как самовыдвиженец, или же от определенной партии.

В соответствии с частями второй и третьей статьей 76 Конституции Украины, частей первой и четвертой статьи 9 закона "О выборах народных депутатов Украины", парламентарием может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет.

Напомним, фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду в Донецкой области.