"Укрзализныця" назначила дополнительные региональные поезда на выходные

На дополнительные региональные рейсы будет продаваться только половина мест

На дополнительные региональные рейсы будет продаваться только половина мест

Для дополнительных перевозок пассажиров "Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции 5 региональных поездов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, в период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:

№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884/883 Фастов - Зерново - Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;

№880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.

В "Укрзализныце" напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться антисептиками для рук, соблюдать социальную дистанциию - не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах.