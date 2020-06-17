"Укрзализныця" назначила дополнительные региональные поезда на выходные
Для дополнительных перевозок пассажиров "Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции 5 региональных поездов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Так, в период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:
- №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;
- №884/883 Фастов - Зерново - Киев-Волынский;
- №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;
- №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;
- №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.
В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.
В "Укрзализныце" напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться антисептиками для рук, соблюдать социальную дистанциию - не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.
Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах.